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В Украине продолжают упрощать ВВК: что изменится

Новина українською →
Украина, Вторник 02 мая 2023 18:14
В Украине продолжают упрощать ВВК: что изменится Фото: в Украине продолжают упрощать ВЛК: что изменится (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Верховная рада во вторник, 2 мая, приняла два закона для усовершенствования деятельности военно-врачебных комиссий. Речь идет о документах №9154 и №9158.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

В законе №9154 предусматривается, что ВВК можно будет создавать не только при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и учреждениях здравоохранения сектора безопасности и обороны, но и при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

А вот законом №9158 предлагается изменить Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины. Нововведения предполагают уточнение обязанностей начальника медицинской службы бригады.

Документом будут определены основания для выдачи начальником медслужбы воинской части справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) - после проведения служебного или специального расследования или без проведения такого расследования (на основании рапорта командира).

Также будет введен механизм направления медицинских и других документов в военное учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а также в воинскую часть по территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

В Украине будет установлена норма для военнослужащих, которые согласно заключению ВВК имеют право на отпуск для лечения в связи с болезнью или признаны непригодными к военной службе, о возможности направляться в порядке, установленном Министерством обороны Украины, территориальным центром комплектования и социальной поддержки, к месту проведения отпуска или для оформления документов на увольнение.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Верховная рада приняла за основу два законопроекта, которые позволят существенно улучшить работу военно-врачебных комиссий.

Также ранее мы писали, что военно-врачебные комиссии в Украине будут работать на базе гражданских медицинских учреждений по программе медгарантий.

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