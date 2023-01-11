В Україні продовжують працювати понад 18 добувних компаній, що контролюються росіянами

Крім того, російським загарбником вкрадено 63% вугільних родовищ країни, 11% нафтових родовищ, 20% родовищ природного газу, 42% металів і 33% родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів, включаючи літій на загальну суму понад 12 трильйонів доларів.

Низку українських родовищ росіяни контролювали напряму, або через номінальних власників (зокрема і в офшорних юрисдикціях) задовго до нападу РФ у лютому 2022 р. На початок 2023 року частина видобувних підприємств вже вивела російських бенефіціарів зі складу власників.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до російського підприємця Олега Дерипаски, який контролює ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", ПрАТ "Хустський карʼєр", ПрАТ "Жежелівський кар`єр".

Також очікується рішення ВАКС у справі про конфіскацію українських активів російського мільярдера Михайла Шелкова, основного бенефіціара та члена ради директорів найбільшого у світі виробника титану російської ПАТ "Корпорація ВСМПО-Авісма" щодо його українських компаній ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "Інвестагро", ТОВ "ВСМПО Титан Україна" та ТОВ "Тай-Мінералс"