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В Украине продолжают работать более 18 добывающих компаний, контролируемых россиянами

Фото: в Украине продолжают работать более 18 добывающих компаний, контролируемых россиянами (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

В Украине продолжают работать более 18 добывающих компаний, контролируемых российскими бенефициарами. Среди них компании, снабжающие металлический титан, каменный уголь, углеводороды, известняки, глину и т.д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование NADRA.INFO.

Кроме того, российским захватчиком украдено 63% угольных месторождений страны, 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий на общую сумму более 12 триллионов долларов.

Ряд украинских месторождений россияне контролировали напрямую, или из-за номинальных владельцев (в том числе и в оффшорных юрисдикциях) задолго до нападения РФ в феврале 2022 г. К началу 2023 г. часть добывающих предприятий уже вывела российских бенефициаров из состава владельцев.

Напомним, Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, контролирующему ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский" карьер", ЧАО "Жежелевский карьер".

Также ожидается решение ВАКС по делу о конфискации украинских активов российского миллиардера Михаила Шелкова, основного бенефициара и члена совета директоров крупнейшего в мире производителя титана российского ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" в отношении его украинских компаний ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" ", ООО "ВСМПО Титан Украина" и ООО "Тай-Минералс"

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