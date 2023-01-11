В Украине продолжают работать более 18 добывающих компаний, контролируемых россиянами

Кроме того, российским захватчиком украдено 63% угольных месторождений страны, 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов, включая литий на общую сумму более 12 триллионов долларов.

Ряд украинских месторождений россияне контролировали напрямую, или из-за номинальных владельцев (в том числе и в оффшорных юрисдикциях) задолго до нападения РФ в феврале 2022 г. К началу 2023 г. часть добывающих предприятий уже вывела российских бенефициаров из состава владельцев.

Напомним, Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, контролирующему ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский" карьер", ЧАО "Жежелевский карьер".

Также ожидается решение ВАКС по делу о конфискации украинских активов российского миллиардера Михаила Шелкова, основного бенефициара и члена совета директоров крупнейшего в мире производителя титана российского ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" в отношении его украинских компаний ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" ", ООО "ВСМПО Титан Украина" и ООО "Тай-Минералс"