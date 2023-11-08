Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили: на який термін

Таким чином, воєнний стан та мобілізація діятимуть в Україні до 14 лютого 2024 року.

Зазначимо, що починаючи з 24 лютого 2022 року воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні вже неодноразово продовжували. З урахуванням сьогоднішніх голосувань - це вже вдев'яте.

Сьогодні Верховна рада підтримала відповідні законопроекти №10211 та 10212, які напередодні вніс до Ради президент України Володимир Зеленський.

Як голосували нардепи

За продовження воєнного стану в Україні свої голоси віддали 329 нардепів.

Фото: Верховна рада проголосувала за подовження дії воєнного стану (t.me/yzheleznyak)

Підтримали продовження загальної мобілізації 322 парламентарі.

Чому запроваджується воєнний стан

Воєнний стан в Україні запровадили через повномасштабну збройну агресію РФ. Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Що передбачає загальна мобілізація

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.