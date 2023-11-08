Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: на какой срок

Таким образом, военное положение и мобилизация будут действовать в Украине до 14 февраля 2024 года.

Отметим, что начиная с 24 февраля 2022 года военное положение и общую мобилизацию в Украине уже неоднократно продлевали. С учетом сегодняшних голосований - это уже девятый раз.

Сегодня Верховная рада поддержала соответствующие законопроекты №10211 и 10212, которые накануне внес в Раду президент Украины Владимир Зеленский.

Как голосовали нардепы

За продление военного положения в Украине свои голоса отдали 329 нардепов.

Фото: Верховная рада проголосовала за продление действия военного положения (t.me/yzheleznyak)

Поддержали продолжение общей мобилизации 322 парламентария.

Почему вводится военное положение

Военное положение в Украине было введено из-за полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Это особый правовой режим, предусматривающий предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Что предполагает всеобщая мобилизация

Общая мобилизация - это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

В этот период мобилизации подлежат все граждане от 18 до 60 лет (преимущественно мужчины), которые могут выполнять воинскую обязанность.

В первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет проходивших службу военнослужащих и военнообязанных.

Мобилизированных, не проходивших военную службу на первом этапе, направляют для осуществления профессиональной подготовки к учебным центрам. После завершения которой они выбывают для комплектования подразделений, ведущих боевые действия.