В Україні продовжили відстрочку для заброньованих працівників: яка дата

"До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал", - заявив Шмигаль.

За його словами, через російську масштабну кібератаку на українські реєстри був втрачений певний час для бронювання працівників.

Бронювання через "Дія"

За словами віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, переброньовувати працівників можна через "Дію".

"Уряд продовжив термін, до якого підприємство може підтвердити критичність і повторно забронювати робітників. Тож якщо ще не встигли це зробити, матимете час до кінця березня", - написав Федоров.

Він зауважив, що керівники підприємств можуть подавати списки на бронювання завчасно, щоб не було пауз між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового. Це значно пришвидшить процес бронювання.

Відстрочка від мобілізації

Нагадаємо, в Україні в умовах воєнного стану та мобілізації право на відстрочку від мобілізації мають кілька категорій громадян. Відстрочку можна отримати у зв'язку зі станом здоров'я, за сімейними умовами, за професійною діяльністю, навчанням. Конкретний перелік і умови визначені законами України та постановами уряду. Для отримання відстрочки необхідно подати відповідні документи до ТЦК.

Нагадаємо, що нещодавно в застосунку Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для людей з інвалідністю та студентів, аспірантів і докторантів. Щоб це зробити, достатньо оновити військовий документ у додатку, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично.