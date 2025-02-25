В Украине продлили отсрочку для забронированных работников: какая дата

"До 31 марта продлеваем действие отсрочек забронированных работников. Таким образом предприятия будут иметь время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями, а также для того, чтобы перебронировать свой персонал", - заявил Шмыгаль.

По его словам, из-за российской масштабной кибератаки на украинские реестры было потеряно определенное время для бронирования работников.

Бронирование через "Дія"

По словам вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, перебронировать работников можно через "Дію".

"Правительство продлило срок, до которого предприятие может подтвердить критичность и повторно забронировать рабочих. Поэтому если еще не успели это сделать, у вас будет время до конца марта", - написал Федоров.

Он отметил, что руководители предприятий могут подавать списки на бронирование заблаговременно, чтобы не было пауз между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового. Это значительно ускорит процесс бронирования.

Отсрочка от мобилизации

Напомним, в Украине в условиях военного положения и мобилизации право на отсрочку от мобилизации имеют несколько категорий граждан. Отсрочку можно получить в связи с состоянием здоровья, по семейным условиям, по профессиональной деятельности, обучению. Конкретный перечень и условия определены законами Украины и постановлениями правительства. Для получения отсрочки необходимо подать соответствующие документы в ТЦК.

Напомним, что недавно в приложении Резерв+ заработало автоматическое продление отсрочек для людей с инвалидностью и студентов, аспирантов и докторантов. Чтобы это сделать, достаточно обновить военный документ в приложении, и если есть основания, отсрочка будет продлена автоматически.