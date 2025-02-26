Встигнути до 31 березня. Хто і як може забронювати працівника через "Дію"

Терміни дії броні від мобілізації в Україні продовжили до 31 березня. За цей час підприємства мають подати документи на оформлення відстрочки на новий період.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Підприємства, які не встигли повторно підтвердити критичність та перебронювати працівників, мають змогу зробити це в "Дії" до 31 березня.
Відмічається, що після оновлення статусу критичності, підприємства до 1 квітня зможуть без затримки бронювати працівників. Бронювання буде дійсним 12 місяців.
Щоб подати заяву про бронювання в "Дії" треба:
Повідомлення про результат розгляду надійде на електронну пошту та "Дію". Успішне бронювання також відображатиметься в "Резерв+" працівника.
Статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям. Два з низ обов’язкові - середня зарплата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.
Третій - на вибір:
Якщо бізнес відповідає цим вимогам, для отримання статусу критично важливого йому потрібно виконати такі кроки:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці за кордоном отримають можливість дистанційного оформлення бронювання від мобілізації. Для цього відкриють спеціальні центри.
Детально про те, хто має право на відстрочку від мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.