Встигнути до 31 березня. Хто і як може забронювати працівника через "Дію"

Підприємства, які не встигли повторно підтвердити критичність та перебронювати працівників, мають змогу зробити це в "Дії" до 31 березня.

Відмічається, що після оновлення статусу критичності, підприємства до 1 квітня зможуть без затримки бронювати працівників. Бронювання буде дійсним 12 місяців.

Як забронювати працівника через "Дію"

Щоб подати заяву про бронювання в "Дії" треба:

авторизуватися на порталі;

обрати послугу "бронювання працівників" та натиснути "подати заяву";

вказати дані працівників для бронювання;

підтвердити заробітну плату працівника;

перевірити заяву та підписати її.

Повідомлення про результат розгляду надійде на електронну пошту та "Дію". Успішне бронювання також відображатиметься в "Резерв+" працівника.

Статус критично важливого підприємства

Статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям. Два з низ обов’язкові - середня зарплата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.

Третій - на вибір:

сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік;

валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів;

стратегічне значення для держави;

вагоме значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади;

рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств;

статус резидента Дія.City;

постачальник електронних комунікаційних послуг.

Якщо бізнес відповідає цим вимогам, для отримання статусу критично важливого йому потрібно виконати такі кроки: