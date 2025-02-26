Успеть до 31 марта. Кто и как может забронировать работника через "Дію"

Сроки действия брони от мобилизации в Украине продлили до 31 марта. До этого времени предприятия должны подать документы на оформление отсрочки на новый период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Предприятия, которые не успели повторно подтвердить критичность и перебронировать работников, могут сделать это в "Дії" до 31 марта.
Отмечается, что после обновления статуса критичности, предприятия до 1 апреля смогут без задержки бронировать работников. Бронирование будет действительным 12 месяцев.
Чтобы подать заявление о бронировании в "Дії" надо:
Сообщение о результате рассмотрения поступит на электронную почту и "Дію". Успешное бронирование также будет отображаться в "Резерв+" работника.
Статус критически важного предоставляется бизнесу, который соответствует трем критериям. Два из них обязательные - средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.
Третий - на выбор:
Если бизнес соответствует этим требованиям, для получения статуса критически важного ему нужно выполнить следующие шаги:
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы за рубежом получат возможность дистанционного оформления бронирования от мобилизации. Для этого откроют специальные центры.
Подробно о том, кто имеет право на отсрочку от мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.