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В Україні продовжили термін приватизації земельних паїв

Четвер 07 листопада 2024 11:55
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В Україні продовжили термін приватизації земельних паїв Фото: президент України Володимир Зеленський (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що посилює захист прав власників земельних часток (паїв) і запроваджує нові адміністративні процедури в земельних відносинах. Верховна Рада ухвалила цей закон 8 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради.

Закон передбачає продовження до 2028 року строку оформлення невитребуваних земель та розподіл ділянок між власниками паїв і їх спадкоємцями. Також відновлюється обов’язкове підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників, яке було призупинене на час воєнного стану.

Крім того, закон продовжує пілотний проєкт із внесення даних до Державного земельного кадастру сертифікованими землевпорядниками до 2026 року, а також дозволяє використовувати бюджетні кошти на розробку проєктів землеустрою.

Окремо передбачено, що кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського призначення, накопичені в місцевих бюджетах, спрямовуватимуться на охорону земель.

В Мінагрополітики зазначили, що термін оформлення права власності на невитребувані земельні частки (паї) продовжено з 2025 до 2028 року.

Згідно зі змінами до статті 13 закону "Про порядок виділення в натурі земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", якщо власник або його спадкоємець не оформить право власності на землю до 1 січня 2028 року, він буде вважатися таким, що відмовився від ділянки.

У відомстві зазначили, що подовження терміну на три роки дасть власникам невитребуваних паїв або їх спадкоємцям можливість оформити документи на землю, зареєструвати її в Державному земельному кадастрі та зареєструвати право власності в Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

В умовах воєнного стану приватизація землі в Україні загалом призупинена, проте громадяни, які мають сертифікат про право власності, можуть оформити на себе паї. Як це зробити - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський
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