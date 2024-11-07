В Украине продлили срок приватизации земельных паев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий защиту прав владельцев земельных долей (паев) и вводящий новые административные процедуры в земельных отношениях. Верховная Рада приняла этот закон 8 октября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Закон предусматривает продление до 2028 года срока оформления невостребованных земель и распределение участков между владельцами паев и их наследниками. Также восстанавливается обязательное повышение квалификации сертифицированных инженеров-землеустроителей, которое было приостановлено на время военного положения.

Кроме того, закон продолжает пилотный проект по внесению данных в Государственный земельный кадастр сертифицированными землеустроителями до 2026 года, а также позволяет использовать бюджетные средства на разработку проектов землеустройства.

Отдельно предусмотрено, что средства от возмещения потерь сельскохозяйственного назначения, накопленные в местных бюджетах, будут направляться на охрану земель.

В Минагрополитики отметили, что срок оформления права собственности на невостребованные земельные доли (паи) продлен с 2025 до 2028 года.

Согласно изменениям в статью 13 закона «О порядке выделения в натуре земельных участков собственникам земельных долей (паев)», если собственник или его наследник не оформит право собственности на землю до 1 января 2028 года, он будет считаться отказавшимся от участка.

В ведомстве отметили, что продление срока на три года даст владельцам невостребованных паев или их наследникам возможность оформить документы на землю, зарегистрировать ее в Государственном земельном кадастре и зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.