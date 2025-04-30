В Україні продовжили термін добровільного повернення військових після СЗЧ: які умови

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №13177, що регулює питання для військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини під час воєнного стану.

За проголосували 282 депутати.

Основні положення законопроєкту:

Військові, які самовільно залишили свої частини, можуть добровільно повернутись на службу до 30 серпня 2025 року. Після повернення їм поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.

Під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється. Якщо вони не повернулися до моменту припинення або скасування воєнного стану, служба призупиняється з наступного дня після припинення воєнного стану.

Термін відсутності не зараховується до вислуги, а також протягом цього періоду не надаються виплати, пільги та забезпечення.

Військовослужбовці, які повернулись на службу, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть якщо проти них порушено кримінальне провадження.

Військовослужбовці, які самовільно залишили службу чи дезертували, не мають права на пільги, компенсації та гарантії, передбачені законом. Члени їхніх сімей також не можуть користуватися такими правами.

Законопроєкт також впроваджує новий функціонал у мобільному застосунку "Армія+", де військовослужбовці зможуть подати рапорт на повернення до служби онлайн.