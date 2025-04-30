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В Україні продовжили термін добровільного повернення військових після СЗЧ: які умови

Фото: Рада продовжила термін добровільного повернення до 30 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram та Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №13177, що регулює питання для військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини під час воєнного стану.

За проголосували 282 депутати.

Основні положення законопроєкту:

  • Військові, які самовільно залишили свої частини, можуть добровільно повернутись на службу до 30 серпня 2025 року. Після повернення їм поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством України.
  • Під час дії воєнного стану військова служба таких осіб не призупиняється. Якщо вони не повернулися до моменту припинення або скасування воєнного стану, служба призупиняється з наступного дня після припинення воєнного стану.
  • Термін відсутності не зараховується до вислуги, а також протягом цього періоду не надаються виплати, пільги та забезпечення.
  • Військовослужбовці, які повернулись на службу, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть якщо проти них порушено кримінальне провадження.
  • Військовослужбовці, які самовільно залишили службу чи дезертували, не мають права на пільги, компенсації та гарантії, передбачені законом. Члени їхніх сімей також не можуть користуватися такими правами.

Законопроєкт також впроваджує новий функціонал у мобільному застосунку "Армія+", де військовослужбовці зможуть подати рапорт на повернення до служби онлайн.

СЗЧ в армії

20 серпня 2024 року парламент підтримав проєкт закону щодо зняття відповідальності за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволив продовжити службу.

Президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ вже 28 листопада.

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