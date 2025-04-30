В Україні продовжили термін добровільного повернення військових після СЗЧ: які умови

Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину, до 30 серпня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram та Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
Верховна Рада України підтримала законопроєкт №13177, що регулює питання для військовослужбовців, які самовільно залишили свої частини під час воєнного стану.
За проголосували 282 депутати.
Основні положення законопроєкту:
Законопроєкт також впроваджує новий функціонал у мобільному застосунку "Армія+", де військовослужбовці зможуть подати рапорт на повернення до служби онлайн.
20 серпня 2024 року парламент підтримав проєкт закону щодо зняття відповідальності за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволив продовжити службу.
Президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ вже 28 листопада.
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