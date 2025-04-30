В Украине продлили срок добровольного возвращения военных после СЗЧ: какие условия

СЗЧ в армии

20 августа 2024 года парламент поддержал проект закона о снятии ответственности за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ уже 28 ноября.

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