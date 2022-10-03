В Украине "приземлили" иранский беспилотник Mohajer-6

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Вот иранский беспилотник Qods Mohajer-6, несколько дней назад запущенный для координации атаки на Одессу", - говорится в сообщении.

Таким образом, Минобороны опубликовало фото для посла Ирана, который на ноту МИД Украины заявил, что его страна не поставляла беспилотники в Россию.

Этот дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. По информации военных, беспилотник способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства данного БПЛА приходится на 2017 год.

"Mohajer-6" имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость - 200 км/ч, продолжительность полета

12 часов. Максимальная высота полета 5400 метров.