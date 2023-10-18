В Україні прийняли на озброєння танки Leopard трьох модифікацій

Накази про ухвалення цих танків на озброєння українських Збройних сил підписав міністр оборони Рустем Умєров.

Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А5 були отримані Україною від західних партнерів у рамках військової та оборонної допомоги.

У Міноборони зазначили, що "Леопарди" ефективно зарекомендували себе у боях.

"Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю", - йдеться у заяві оборонного відомства.

Також у Міноборони звернули увагу, що танки "Leopard" модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.

Передача Leopard Україні

Нагадаємо, частина країн Європи вирішила надати Україні танки Leopard 2 та Leopard 1 у рамках військової допомоги. Загалом союзники пообіцяли надати два батальйони танків Leopard 2 (близько 60 одиниць).

При цьому для їхнього ремонту Польща погодилася організувати на своїй території сервісний центр. Так, на початку жовтня стало відомо, що Польща передала Україні партію відремонтованих танків Leopard 2.

Нещодавно у Міноборони Німеччини заявили, що до України найближчими днями прибуде партія німецьких танків Leopard 1 та іншої техніки для фронту.

Порівняння Leopard 1 та Leopard 2

Обидва танки мають низку схожих характеристик. Для управління потрібен екіпаж із чотирьох осіб - командира, водія, навідника та зарядника. А система управління вогнем Leopard 1 була розроблена на основі системи для Leopard 2 і фактично має ті ж тепловізори, лазерні далекоміри та стабілізацію гармати.

Фото: порівняння танків Leopard 1 та Leopard 2

Однак слід пам'ятати, що це танки різних поколінь, і відмінностей у них значно більше. Більш детально про різницю між Leopard 1 і Leopard 2, та які топ-5 відмінностей - читайте в матеріалі РБК-Україна.