В Украине приняли на вооружение танки Leopard трех модификаций

Приказы о принятии этих танков на вооружение украинских Вооруженных сил подписал министр обороны Рустем Умеров.

Танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5 были получены Украиной от западных партнеров в рамках военной и оборонной помощи.

В Минобороны отметили, что "Леопарды" эффективно зарекомендовали себя в боях.

"Тем, что министерство принимает эти танки на вооружение, мы декларируем на долгосрочную перспективу намерение иметь современное и высокотехнологичное оружие", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Также в Минобороны обратили внимание, что танки "Leopard" модификаций 2А6, 2А5 и 1А5 предназначены для прорыва укрепленных позиций противника, уничтожения огневых точек, техники и живой силы врага, быстрой организации оборонительных рубежей.

Передача Leopard Украине

Напомним, часть стран Европы решила предоставить Украине танки Leopard 2 и Leopard 1 в рамках военной помощи. В общей сложности союзники пообещали предоставить два батальона танков Leopard 2 (около 60 единиц).

При этом для их ремонта Польша согласилась организовать сервисный центр на своей территории. Так, в начале октября стало известно, что Польша передала Украине партию отремонтированных танков Leopard 2.

Недавно в Минобороны Германии заявили, что в Украину в ближайшие дни прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другой техники для фронта.

Более подробно о характеристиках танка можете узнать в материале РБК-Украина.