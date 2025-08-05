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В Україні пришвидшиться розвиток мобільного зв'язку: Зеленський підписав закон

Вівторок 05 серпня 2025 23:40
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В Україні пришвидшиться розвиток мобільного зв'язку: Зеленський підписав закон Фото: мобільний інтернет розвиватиметься швидше (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4321, що покликаний спростити умови для розвитку мобільного зв'язку на всій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За словами чиновника, документ має пришвидшити будівництво у країні мобільних мереж.

"Ми продовжуємо рухатись до амбітної мети - забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Закон № 4321 - важливий крок для її досягнення", - зазначив Федоров.

Він зазначив, що документ передбачає дерегуляцію у телеком-сфері на законодавчому рівні:

  • скорочення строків отримання ділянок для будівництва базових станцій з 6 до 3 місяців;
  • законодавче закріплення можливості використовувати пересувні базові станції без ризику демонтажу - особливо важливо для відновлення зв’язку після бойових дій.

Федоров додав, що з набуттям чинності Закону, мобільний зв'язок швидше буде з'являтися в селах та у найвіддаленіших куточках країни, на трасах, а також на деокупованих територіях.

Нагадаємо, Україна стане першою країною в Європі, що запровадить послуги мобільного зв'язку та супутникового інтернету Starlink.

Раніше у Мінцифри розповіли, де найкраще ловить мобільний зв'язок у квартирі та метрополітені.

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