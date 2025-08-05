В Україні пришвидшиться розвиток мобільного зв'язку: Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав закон №4321, що покликаний спростити умови для розвитку мобільного зв'язку на всій території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віцепрем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За словами чиновника, документ має пришвидшити будівництво у країні мобільних мереж.
"Ми продовжуємо рухатись до амбітної мети - забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Закон № 4321 - важливий крок для її досягнення", - зазначив Федоров.
Він зазначив, що документ передбачає дерегуляцію у телеком-сфері на законодавчому рівні:
- скорочення строків отримання ділянок для будівництва базових станцій з 6 до 3 місяців;
- законодавче закріплення можливості використовувати пересувні базові станції без ризику демонтажу - особливо важливо для відновлення зв’язку після бойових дій.
Федоров додав, що з набуттям чинності Закону, мобільний зв'язок швидше буде з'являтися в селах та у найвіддаленіших куточках країни, на трасах, а також на деокупованих територіях.
Нагадаємо, Україна стане першою країною в Європі, що запровадить послуги мобільного зв'язку та супутникового інтернету Starlink.
Раніше у Мінцифри розповіли, де найкраще ловить мобільний зв'язок у квартирі та метрополітені.