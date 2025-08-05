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В Украине ускорится развитие мобильной связи: Зеленский подписал закон

Вторник 05 августа 2025 23:40
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В Украине ускорится развитие мобильной связи: Зеленский подписал закон Фото: мобильный интернет будет развиваться быстрее (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4321, который призван упростить условия для развития мобильной связи на всей территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам чиновника, документ должен ускорить строительство в стране мобильных сетей.

"Мы продолжаем двигаться к амбициозной цели - обеспечить 98% населения качественной мобильной связью до 2030 года. Закон № 4321 - важный шаг для ее достижения", - отметил Федоров.

Он отметил, что документ предусматривает дерегуляцию в телеком-сфере на законодательном уровне:

  • сокращение сроков получения участков для строительства базовых станций с 6 до 3 месяцев;
  • законодательное закрепление возможности использовать передвижные базовые станции без риска демонтажа - особенно важно для восстановления связи после боевых действий.

Федоров добавил, что со вступлением в силу Закона, мобильная связь быстрее будет появляться в селах и в самых отдаленных уголках страны, на трассах, а также на деоккупированных территориях.

Напомним, Украина станет первой страной в Европе, которая введет услуги мобильной связи и спутникового интернета Starlink.

Ранее в Минцифры рассказали, где лучше всего ловит мобильная связь в квартире и метрополитене.

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