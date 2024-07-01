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В Україні пришвидшать виплату субсидій

Фото: Субсидії в Україні будуть виплачувати швидше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України пропонує внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Пропонується виключити із механізму перерахування коштів на рахунки одержувачів житлових субсидій необхідність погодження цієї дії з Мінсоцполітики.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, "додатковий процес погодження суми кожного фінансування дублює погодження цього розподілу коштів Мінсоцполітики і створює ризики додаткових витрат часу на його здійснення".

Пропонується ухвалити постанову "з метою оптимізації процесів здійснення виплат, забезпечення своєчасного їх фінансування та скорочення процесу проходження коштів".

Пенсійний фонд

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра соціальної політики.

Пенсійний фонд є найбільшою в Україні державною установою з чисельністю працівників 21,6 тисячі.

ПФУ займається виплатами пенсій; субсидій; допомоги по тимчасовій втраті працездатності; допомоги по вагітності і пологах; допомоги на поховання застрахованим особам в т. ч. потерпілим на виробництві; одноразових та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, членам їх сімей.

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