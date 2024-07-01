В Україні пришвидшать виплату субсидій

Пенсійний фонд України пропонує внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови Кабміну, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Пропонується виключити із механізму перерахування коштів на рахунки одержувачів житлових субсидій необхідність погодження цієї дії з Мінсоцполітики.
Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, "додатковий процес погодження суми кожного фінансування дублює погодження цього розподілу коштів Мінсоцполітики і створює ризики додаткових витрат часу на його здійснення".
Пропонується ухвалити постанову "з метою оптимізації процесів здійснення виплат, забезпечення своєчасного їх фінансування та скорочення процесу проходження коштів".
Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра соціальної політики.
Пенсійний фонд є найбільшою в Україні державною установою з чисельністю працівників 21,6 тисячі.
ПФУ займається виплатами пенсій; субсидій; допомоги по тимчасовій втраті працездатності; допомоги по вагітності і пологах; допомоги на поховання застрахованим особам в т. ч. потерпілим на виробництві; одноразових та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, членам їх сімей.