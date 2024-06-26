Середня зарплата чиновників перевищила 50 тисяч гривень: де платять найбільше

Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади на основі отриманих даних від державних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

За даними прес-служби, середня нарахована зарплата у травні досягла 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше, ніж у січні 2024 року (38,6 тисяч гривень).

До структури заробітної плати в уже входять грошові допомоги до відпусток та матеріальна допомога.

Найвищі зарплати

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень.

На другому місці Антимонопольний комітет - 88,3 тисяч гривень

У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.

Нагадаємо, з початку року в Україні діє нова система оплати праці на основі грейдової системи класифікації посад. Цю систему спрямовано на підвищення, передбачуваність і прозорість заробітної плати працівників державних органів.