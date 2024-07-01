В Украине ускорят выплату субсидий

Пенсионный фонд предлагает внести изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Предлагается исключить из механизма перечисления средств на счета получателей жилищных субсидий необходимость согласования этого действия с Минсоцполитики.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, "дополнительный процесс согласования суммы каждого финансирования дублирует согласование этого распределения средств Минсоцполитики и создает риск дополнительных затрат времени на его проведения".
Предлагается принять постановление "в целях оптимизации процессов осуществления выплат, обеспечения своевременного их финансирования и сокращения процесса прохождения средств".
Пенсионный фонд является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра социальной политики.
Пенсионный фонд является крупнейшим в Украине государственным учреждением с численностью работников 21,6 тысяч.
ПФУ занимается выплатами пенсий; субсидий; пособия по временной потере трудоспособности; пособия по беременности и родам; пособия на погребение застрахованным лицам в т. ч. пострадавшим на производстве; единовременных и ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве, членам их семей.