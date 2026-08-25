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В Україні придумали, як "прокачати" детектори дронів

09:50 25.08.2026 Вт
2 хв
Відтепер непотрібно купувати новий детектор дронів
aimg Костянтин Широкун
В Україні придумали, як "прокачати" детектори дронів Фото: у Україні придумали, як "прокачати" детектори дронів (blue-bird.tech)
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Компанія BlueBird Tech запустила апгрейд для власників детектора дронів "Чуйка 3.0", тепер їх можна модернізувати, розширивши частотні можливості.

Про це РБК-Україна розповіли у прес-службі компанії.

Зазначається, що після модернізації "Чуйка 3.0" отримує четвертий частотний діапазон – від 6 до 8,8 ГГц.

Також розширюється діапазон 3,3 ГГц: якщо раніше він працював у межах 2870–4080 МГц, то після модернізації – 2860–4500 МГц. Тобто, пристрій починає "бачити" ширший спектр частот і працює вже з чотирма діапазонами.

Як працює модернізація

За потреби користувач може передати свою "Чуйку 3.0" команді BlueBird Tech. Інженери встановлюють додатковий модуль для нового діапазону, відповідну антену та батарею, а також модернізують наявний модуль і антену 3,3 ГГц.

Після цього власник отримує назад свою ж "Чуйку 3.0", але вже з розширеними характеристиками. Модернізація детектора дронів "Чуйка 3.0" доступна для моделей, придбаних від квітня 2026 року, а саме версії 1.3.8.

Цікаво, що інженери вже працюють над можливістю “прокачати” й інші версії "Чуйки 3.0". Орієнтовний термін апгрейду – до двох тижнів. Користувачі можуть записатися на модернізацію через мобільний застосунок BlueBird Tech або через менеджерів компанії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що ЗСУ отримали перший реактивний дрон-перехоплювач "Шахедів".

Крім цього, ЗМІ дізналися нові подробиці про українську КАБ "Вирівнювач". Україна завершила розробку своєї першої плануючої авіабомби після майже півтора року роботи.

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