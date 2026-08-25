В Україні придумали, як "прокачати" детектори дронів

Компанія BlueBird Tech запустила апгрейд для власників детектора дронів "Чуйка 3.0", тепер їх можна модернізувати, розширивши частотні можливості.

Про це РБК-Україна розповіли у прес-службі компанії.

Зазначається, що після модернізації "Чуйка 3.0" отримує четвертий частотний діапазон – від 6 до 8,8 ГГц.

Також розширюється діапазон 3,3 ГГц: якщо раніше він працював у межах 2870–4080 МГц, то після модернізації – 2860–4500 МГц. Тобто, пристрій починає "бачити" ширший спектр частот і працює вже з чотирма діапазонами.

Як працює модернізація

За потреби користувач може передати свою "Чуйку 3.0" команді BlueBird Tech. Інженери встановлюють додатковий модуль для нового діапазону, відповідну антену та батарею, а також модернізують наявний модуль і антену 3,3 ГГц.

Після цього власник отримує назад свою ж "Чуйку 3.0", але вже з розширеними характеристиками. Модернізація детектора дронів "Чуйка 3.0" доступна для моделей, придбаних від квітня 2026 року, а саме версії 1.3.8.

Цікаво, що інженери вже працюють над можливістю “прокачати” й інші версії "Чуйки 3.0". Орієнтовний термін апгрейду – до двох тижнів. Користувачі можуть записатися на модернізацію через мобільний застосунок BlueBird Tech або через менеджерів компанії.