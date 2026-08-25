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В Украине придумали, как "прокачать" детекторы дронов

09:50 25.08.2026 Вт
2 мин
Теперь не нужно покупать новый детектор дронов
aimg Константин Широкун
В Украине придумали, как "прокачать" детекторы дронов Фото: в Украине придумали, как "прокачать" детекторы дронов (blue-bird.tech)
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Компания BlueBird Tech запустила апгрейд для владельцев детектора дронов "Чуйка 3.0", теперь их можно модернизировать, расширив частотные возможности.

Об этом сообщили в пресс - службе компании.

Отмечается, что после модернизации "Чуйка 3.0" получает четвертый частотный диапазон - от 6 до 8,8 ГГц.

Также расширяется диапазон 3,3 ГГц: если раньше он работал в пределах 2870–4080 МГц, после модернизации – 2860–4500 МГц. То есть, устройство начинает "видеть" более широкий спектр частот и работает уже с четырьмя диапазонами.

Как работает модернизация

При необходимости пользователь может передать свою "Чуйку 3.0" команде BlueBird Tech. Инженеры устанавливают дополнительный модуль для нового диапазона, соответствующую антенну и батарею, а также модернизируют существующий модуль и антенну 3,3 ГГц.

После этого владелец получает обратно свою же "Чуйку 3.0", но уже с расширенными характеристиками. Модернизация детектора дронов "Чуйка 3.0" доступна для моделей, приобретенных с апреля 2026 года, а именно версии 1.3.8.

Интересно, что инженеры уже работают над возможностью прокачать и другие версии "Чуйки 3.0". Примерный срок апгрейда – до двух недель. Пользователи могут записаться на модернизацию через мобильное приложение BlueBird Tech или через менеджеров компании.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что ВСУ получили первый реактивный дрон-перехватчик "Шахедов" .

Кроме этого, СМИ узнали новые подробности об украинской КАБ "Выравниватель" . Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы после полутора лет работы.

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