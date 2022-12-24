UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До України прибули 25 генераторів з Японії: як їх будуть використовувати

Фото: генератори з Японії прибули до України (twitter.com/JPEmbUA)
Автор: Олександр Білоус

До України прибули 25 генераторів від уряду Японії. Їх будуть використовувати у сильні морози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Японії в Україні у Twitter.

"З 20 по 22 грудня в Україну прибули 25 генераторів, наданих урядом Японії. Їх планують використовувати для забезпечення опаленням та водою у сильні морози", - йдеться в повідомленні.

Раніше Міністерство енергетики України повідомило, що Японія передасть Україні 242 генератори, а також трансформатори, роз'єднувачі та інше обладнання для відновлення зруйнованих електромереж.

Крім того, енергетиками України та Японії зараз узгоджується специфікація обладнання для другого пакету допомоги Японії, до якого увійдуть трансформатори, вимикачі, кабелі, дроти та інше обладнання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японіявідключеня світла