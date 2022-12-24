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В Украину прибыли 25 генераторов из Японии: как их будут использовать

Фото: генераторы из Японии прибыли в Украину (twitter.com/JPEmbUA)
Автор: Александр Белоус

В Украину прибыли 25 генераторов от правительства Японии. Их будут использовать в сильные морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Японии в Украине в Twitter.

"С 20 по 22 декабря в Украину прибыли 25 генераторов, предоставленных правительством Японии. Их планируется использовать для обеспечения отоплением и водой в сильные морозы", - говорится в сообщении.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что Япония передаст Украине 242 генератора, а также трансформаторы, разъединители и другое оборудование для восстановления разрушенных электросетей.

Кроме того, энергетиками Украины и Японии сейчас согласуется спецификация оборудования для второго пакета помощи Японии, в который войдут трансформаторы, выключатели, кабели, провода и другое оборудование.

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