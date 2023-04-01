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До України прибули 11 собак-саперів, яких навчали у Нідерландах (фото)

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Субота 01 квітня 2023 04:15
До України прибули 11 собак-саперів, яких навчали у Нідерландах (фото) Фото: До України прибули 11 собак-саперів, яких навчали у Нідерландах (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Олег Васьків

Українські правоохоронці отримали 11 службових собак, які закінчили навчання у Нідерландах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Окрім бельгійських вівчарок малінуа, цього разу також передали і дві німецькі. Всі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre за напрямком пошук вибухових речовин і зброї.

Службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам з метою залучення їх до спецоперацій та на прифронтових територіях для:

  • допомоги по розмінуванню;
  • виявленню незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

Керівник поліції Київської області Андрій Небітов підкреслив, що з минулого року правоохоронці тісно співпрацюють з провідними кінологічними центрами Європи.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів російських окупантів.

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