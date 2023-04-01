В Украину прибыли 11 собак-саперов, которых обучали в Нидерландах (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области .

Кроме бельгийских овчарок малинуа, на этот раз также передали и две немецкие. Все они прошли отбор и начальный курс тренировки в кинологическом центре Police Dogs Centre по направлению поиска взрывчатых веществ и оружия.

Служебные собаки будут переданы специальным подразделениям с целью привлечения их к спецоперациям и на прифронтовых территориях для:

помощи по разминированию;

обнаружению незаконного перемещения и хранения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов подчеркнул, что с прошлого года правоохранители тесно сотрудничают с ведущими кинологическими центрами Европы.