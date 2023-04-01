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В Украину прибыли 11 собак-саперов, которых обучали в Нидерландах (фото)

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Суббота 01 апреля 2023 04:15
В Украину прибыли 11 собак-саперов, которых обучали в Нидерландах (фото) Фото: В Украину прибыли 11 собак-саперов, которых обучали в Нидерландах (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Олег Васкив

Украинские правоохранители получили 11 служебных собак, которые закончили обучение в Нидерландах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Кроме бельгийских овчарок малинуа, на этот раз также передали и две немецкие. Все они прошли отбор и начальный курс тренировки в кинологическом центре Police Dogs Centre по направлению поиска взрывчатых веществ и оружия.

Служебные собаки будут переданы специальным подразделениям с целью привлечения их к спецоперациям и на прифронтовых территориях для:

  • помощи по разминированию;
  • обнаружению незаконного перемещения и хранения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов подчеркнул, что с прошлого года правоохранители тесно сотрудничают с ведущими кинологическими центрами Европы.

Напомним, с 24 февраля 2022 года украинские взрывотехники обезвредили 400 тысяч снарядов российских оккупантов.

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