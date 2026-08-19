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В Україні представили оновлений дрон-бомбардувальник Lucky Strike-1.5

12:55 19.08.2026 Ср
2 хв
Чим новий безпілотник відрізняється від серійного Lucky Strike-1?
aimg Лев Шевченко
В Україні представили оновлений дрон-бомбардувальник Lucky Strike-1.5 Фото: Lucky Strike-1.5 (PG Robotics)
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Українська компанія PG Robotics представила Lucky Strike-1.5 - оновлену версію серійного денного тактичного бомбардувальника Lucky Strike-1, який застосовується на фронті з 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію PG Robotics.

Що нового отримав дрон

Lucky Strike-1.5 здатен нести корисне навантаження до 4 кг. Залежно від його ваги тактичний радіус становить від 10 до 17 км, а тривалість польоту - від 20 до 50 хвилин.

Попри оновлення, нова версія сумісна з наземною станцією Lucky Strike-1, тож підрозділи, які вже використовують цю платформу, можуть перейти на Lucky Strike-1.5 без заміни наземного обладнання.

Також у дрон інтегрували активне охолодження відеосистеми - рішення, яке раніше додавали до попередніх модифікацій за результатами зворотного зв'язку від користувачів.

"Ми розвивали Lucky Strike-1 на основі досвіду його бойового застосування. У версії 1.5 більше потужності та конфігурацій при збереженні знайомої системи керування", - зазначив співвласник PG Robotics Владислав Плаксін.

Для яких завдань підійде дрон

Збільшення потужності та вантажопідйомності розширило перелік можливих застосувань безпілотника. Lucky Strike-1.5 може використовуватися для малої аерологістики, підтримки піхоти, ураження живої сили противника, дистанційного мінування, роботи з ретрансляційним обладнанням, боротьби з дронами-ждунами та допомоги в пошуку й евакуації дронів з поля бою.

Оновлена версія також дозволяє встановлювати чотириствольну рушницю.

Для дистанційного мінування дрон може оснащуватися трьома точками підвіски й підтримує кілька конфігурацій: барабанну систему скиду на шість мін або три алюмінієві касетні модулі по три міни кожен. Конфігурація з дев'ятьма мінами використовує максимальну вантажопідйомність платформи.

У компанії також анонсували наступне оновлення серії Lucky Strike-1 - з посиленою системою відеозв'язку та опцією роботи в нічний час.

Українські бомбардувальники дедалі частіше отримують функціонал для протидії ворожим засобам розвідки та ураження. Раніше РБК-Україна повідомляла, що армія РФ почала застосовувати нову тактику з дронами-ждунами, які фіксують проїзд транспорту за звуком, ховаючись поза полем зору водія.

Водночас українські виробники продовжують розширювати лінійки власних безпілотників - так, розроблено дрон-мішень з фольгою на крилах для відпрацювання сценаріїв протидії повітряній розвідці.

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