UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні працюють над відкриттям авіаційного простору, - Кубраков

Фото: міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна обговорює та працює над відкриттям авіаційного простору. Наразі оцінюються ризики відповідного рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Ведемо консультації з американськими та європейськими регуляторами з безпеки над відкриттям авіаційного простору. Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз", - сказав він.

Кубраков додав, що Україна оцінює ризики щодо відкриття повітряного простору, але термінів відповідного рішення поки немає.

"Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів. Терміни називати точно ніхто не буде", - зазначив міністр інфраструктури України.

 

Відкриття повітряного простору України

Нагадаємо, що в Україні протягом останнього року обговорюють можливість відкриття повітряного простору для цивільних літаків. Раніше заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга заявляв, що першим аеропортом, який відкриють в Україні, стане "Бориспіль".

Також була думку про відкриття аеропорту у Закарпатській області. А очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що Україна обговорює можливість відкриття Львівського аеропорту. Це дозволить відновити авіасполучення з країнами ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Кубраков