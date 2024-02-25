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В Украине работают над открытием авиационного пространства, - Кубраков

Фото: министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина обсуждает и работает над открытием авиационного пространства. Пока оцениваются риски соответствующего решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова во время форума "Украина. Год 2024".

"Ведем консультации с американскими и европейскими регуляторами по безопасности над открытием авиационного пространства. Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас", - сказал он.

Кубраков добавил, что Украина оценивает риски открытия воздушного пространства, но сроков соответствующего решения пока нет.

"Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков соответствующим регуляторам. Сроки называть точно никто не будет", - отметил министр инфраструктуры Украины.

 

Открытие воздушного пространства Украины

Напомним, что в Украине в течение последнего года обсуждается возможность открытия воздушного пространства для гражданских самолетов. Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига заявлял, первым аэропортом, который откроют в Украине, станет "Борисполь".

Также было мнение об открытии аэропорта в Закарпатской области. А глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что Украина обсуждает возможность открытия Львовского аэропорта. Это позволит возобновить авиасообщение со странами ЕС.

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Александр Кубраков