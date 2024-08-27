В Україні повторно оголошено масштабну тривогу: зафіксовано ракети

Зокрема, військові повідомляють про ракети в напрямку Києва, Умані та Кременчука. В Полтавській області їх фіксували у напрямку Черкаської області

Оновлено о 05:19

Ракети з Черкаської області летять до Вінницької (курс західний). Також зафіксовано ракети на півночі Миколаївської області (курс південний).

Оновлено о 05:31

"Ракети у напрямку Вінниці", - пише моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" о 05:27.

Також відомо про ракети у Хмельницькій області.

"Ракети з Вінницької області на Хмельницьку", - повідомили Повітряні сили ЗСУ о 05:31.

Оновлено о 05:35

Моніторинговий канал повідомив про рух ракет у Напрямку Тернопільської області.

Де оголошено тривогу

Повітряну тривога, станом на 05:16, оголошена по всій території України.