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В Україні повторно оголошено масштабну тривогу: зафіксовано ракети

Фото: Росія атакує Україну ракетами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні зранку 27 серпня вдруге оголосили масштабну тривогу. В небі зафіксовано ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

Зокрема, військові повідомляють про ракети в напрямку Києва, Умані та Кременчука. В Полтавській області їх фіксували у напрямку Черкаської області

Оновлено о 05:19

Ракети з Черкаської області летять до Вінницької (курс західний). Також зафіксовано ракети на півночі Миколаївської області (курс південний).

Оновлено о 05:31

"Ракети у напрямку Вінниці", - пише моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" о 05:27.

Також відомо про ракети у Хмельницькій області.

"Ракети з Вінницької області на Хмельницьку", - повідомили Повітряні сили ЗСУ о 05:31.

Оновлено о 05:35

Моніторинговий канал повідомив про рух ракет у Напрямку Тернопільської області.

Де оголошено тривогу

Повітряну тривога, станом на 05:16, оголошена по всій території України.

Нагадаємо, близько години тому в Росії з аеродрому Енгельс злетіли кілька літаків Ту-95МС. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі буде о 04:30.

Також зазначимо, що вчора РФ також піднімала в небо авіацію. Країна-агресор здійснила масштабну атаку, запустивши по Україні 127 ракет і 109 безпілотників.

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