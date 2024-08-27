В Україні повторно оголошено масштабну тривогу: зафіксовано ракети

В Україні зранку 27 серпня вдруге оголосили масштабну тривогу. В небі зафіксовано ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
Зокрема, військові повідомляють про ракети в напрямку Києва, Умані та Кременчука. В Полтавській області їх фіксували у напрямку Черкаської області
Ракети з Черкаської області летять до Вінницької (курс західний). Також зафіксовано ракети на півночі Миколаївської області (курс південний).
"Ракети у напрямку Вінниці", - пише моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" о 05:27.
Також відомо про ракети у Хмельницькій області.
"Ракети з Вінницької області на Хмельницьку", - повідомили Повітряні сили ЗСУ о 05:31.
Моніторинговий канал повідомив про рух ракет у Напрямку Тернопільської області.
Повітряну тривога, станом на 05:16, оголошена по всій території України.
Нагадаємо, близько години тому в Росії з аеродрому Енгельс злетіли кілька літаків Ту-95МС. Повітряні сили ЗСУ попереджали, що орієнтовний час виходу на пускові рубежі буде о 04:30.
Також зазначимо, що вчора РФ також піднімала в небо авіацію. Країна-агресор здійснила масштабну атаку, запустивши по Україні 127 ракет і 109 безпілотників.
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