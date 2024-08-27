RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине повторно объявлена масштабная тревога: зафиксированы ракеты

Фото: Россия атакует Украину ракетами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине утром 27 августа второй раз объявили масштабную тревогу. В небе зафиксированы ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

В частности, военные сообщают о ракетах в направлении Киева, Умани и Кременчуга. В Полтавской области их фиксировали в направлении Черкасской области

Обновлено в 05:19

Ракеты из Черкасской области летят в Винницкую (курс западный). Также зафиксировано ракеты на севере Николаевской области (курс южный).

Обновлено в 05:31

"Ракеты в направлении Винницы", - пишет мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" в 05:27.

Также известно о ракетах в Хмельницкой области.

"Ракеты из Винницкой области на Хмельницкую", - сообщили Воздушные силы ВСУ в 05:31.

Обновлено в 05:35

Мониторинговый канал сообщил о движении ракет в направлении Тернопольской области.

Где объявлена тревога

Воздушная тревога, по состоянию на 05:16, объявлена по всей территории Украины.

Напомним, около часа назад в России с аэродрома Энгельс взлетели несколько самолетов Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что ориентировочное время выхода на пусковые рубежа будет в 04:30.

Также отметим, что вчера РФ также поднимала в небо авиацию. Страна агрессор совершила масштабную атаку, запустив по Украине 127 ракет и 109 беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине