В Украине повторно объявлена масштабная тревога: зафиксированы ракеты

В Украине утром 27 августа второй раз объявили масштабную тревогу. В небе зафиксированы ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".
В частности, военные сообщают о ракетах в направлении Киева, Умани и Кременчуга. В Полтавской области их фиксировали в направлении Черкасской области
Ракеты из Черкасской области летят в Винницкую (курс западный). Также зафиксировано ракеты на севере Николаевской области (курс южный).
"Ракеты в направлении Винницы", - пишет мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" в 05:27.
Также известно о ракетах в Хмельницкой области.
"Ракеты из Винницкой области на Хмельницкую", - сообщили Воздушные силы ВСУ в 05:31.
Мониторинговый канал сообщил о движении ракет в направлении Тернопольской области.
Воздушная тревога, по состоянию на 05:16, объявлена по всей территории Украины.
Напомним, около часа назад в России с аэродрома Энгельс взлетели несколько самолетов Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что ориентировочное время выхода на пусковые рубежа будет в 04:30.
Также отметим, что вчера РФ также поднимала в небо авиацию. Страна агрессор совершила масштабную атаку, запустив по Украине 127 ракет и 109 беспилотников.
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