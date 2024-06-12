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В Україні повторно оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Середа 12 червня 2024 06:29
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В Україні повторно оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К Фото: станом на ранок є ракетна небезпека (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку 12 червня по всій Україні повторно оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт ворожого МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Савалейка", - повідомили військові о 6:18.

В Україні повторно оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Раніше РБК-Україна повідомляло, що внаслідок нічної атаки Києва, у столиці руйнувань не зафіксовано.

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