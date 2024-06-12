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Ракетна атака на Київ: що кажуть у КМВА про наслідки

Середа 12 червня 2024 05:28
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Ракетна атака на Київ: що кажуть у КМВА про наслідки Фото: Воїни ППО знищили всі цілі на столицю (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 12 червня Росія атакувала Київ дронами та ракетами. Всі ворожі цілі було знищено, руйнувань у столиці не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Внаслідок чергової повітряної атаки на Київ, руйнувань у столиці не зафіксовано. Потерпілих, на щастя, немає", - зазначили у відомстві.

У КМВА розповіли, яким чином ворог намагався атакувати Київ.

"Удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так противник випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ці ракети заходили на Київ з південного напрямку кількома хвилями. Практично одночасно з ракетами на столицю з того самого південного напрямку рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику", - йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога в Києві тривала майже дві години. Інформація про кількість та тип знищених ракет буде повідомлено пізніше у звітах Повітряних сил ЗСУ.

"Ця атака вкотре продемонструвала, що агресор не відмовиться від ракетного терору Києва. І для ефективності своїх ударів рашисти будуть шукати нові і нові комбінації аби пробити нашу протиповітряну оборону. Тож ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Завжди перебувайте в укриттях під час небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких. І вірте в нашу Перемогу", - додав Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, близько 4-ї години, 12 червня, в Києві пролунали вибухи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США передадуть Україні ще одну систему Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону країни на тлі російських атак.

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