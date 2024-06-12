В Украине повторно объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Утром 12 июня по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет вражеского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Савалейка", - сообщили военные в 6:18.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате ночной атаки Киева в столице разрушений не зафиксировано.

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