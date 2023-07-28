UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україні для повного захисту треба до 12 систем Patriot, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Для того, щоб захистити всю територію України, Повітряним силам потрібно 10-12 зенітних ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента України Михайло Подоляка в інтерв’ю The Guardian.

"Тактика Росії зрозуміла: вони використовують масовані атаки безпілотників, щоб перевантажити наші системи протиповітряної оборони, а потім паралельно вони мають можливість використовувати балістичні ракети для атак на інфраструктуру", - сказав Подоляк.

Він зазначив, що Україні не вистачає сучасних зенітних комплексів, таких як Patriot. Вони здатні вражати російські ракети нового покоління, такі як "Онікс" і "Кинджал".

"Через дефіцит цих систем ми не можемо охопити всі частини країни", - наголосив радник.

За словами Подоляка, Україні потрібно 10-12 систем Patriot або подібних, щоб мати можливість захистити всю країну.

Він додав, що нещодавні удари по Одесі показали, що посилення систем протиповітряної оборони було правильним як з економічної, так і з моральної точок зору.

"Виправити все це пізніше буде набагато дорожче, ніж забезпечити систему Patriot для захисту півдня", - зазначив Подоляк.

Patriot в Україні

Наразі Україна має дві системи ППО Patriot. Одну батарею передали Сполучені Штати Америки, іншу - Німеччина спільно з Нідерландами. За словами президента Володимира Зеленського, для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Варто також нагадати про те, що система ППО вже показала успішний результат, коли 4 травня вперше збила над Києвом російську гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаракетна атакаПВОВійна Росії проти України