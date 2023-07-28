Украине для полной защиты нужно до 12 систем Patriot, - Подоляк

"Тактика России ясна: они используют массированные атаки беспилотников, чтобы перегрузить наши системы противовоздушной обороны, а затем параллельно они могут использовать баллистические ракеты для атак на инфраструктуру", - сказал Подоляк.

Он отметил, что Украине не хватает современных зенитных комплексов, таких как Patriot. Они способны поражать российские ракеты нового поколения, такие как "Оникс" и "Кинжал".

"Из-за дефицита этих систем мы не можем охватить все части страны", - подчеркнул советник.

По словам Подоляка, Украине нужно 10-12 систем Patriot или подобных, чтобы иметь возможность защитить всю страну.

Он добавил, что недавние удары по Одессе показали, что усиление систем противовоздушной обороны было верным как с экономической, так и с моральной точки зрения.

"Исправить все это позже будет гораздо дороже, чем обеспечить систему Patriot для защиты юга", - отметил Подоляк.

Patriot в Украине

Сейчас у Украины две системы ПВО Patriot. Одну батарею передали Соединенные Штаты Америки, другую - Германия совместно с Нидерландами. По словам президента Владимира Зеленского, для эффективной защиты от российских атак Украине нужно 50 батарей Patriot.

Следует также напомнить о том, что система ПВО уже показала успешный результат, когда 4 мая впервые сбила над Киевом российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал".