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В Україні повідомили про підозру голові Слідкому Росії Бастрикіну

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Субота 11 лютого 2023 13:11
В Україні повідомили про підозру голові Слідкому Росії Бастрикіну Фото: в Україні повідомили про підозру голові Слідкому Росії Бастрикіну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України повідомила про підозру голові Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіну. Злочинець сприяє масовим репресія у тимчасово окупованих територіях нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

У ході слідчих дій СБУ зібрала доказову базу на очільника Слідчого комітету Олександра Бастрикіна. Було задокументовано його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.

"Посадовець виконує завдання вищого військово-політичного керівництва рф щодо придушення руху опору в Україні. Крім того, Бастрикін публічно виправдовує збройну агресію Росії та захоплення частини східних та південних областей України", - додає пресслужба.

Відповідно до зібраних доказів, Бастрикіну було повідомлено про підозру за двома статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 110 - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представником влади;
  • ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та визнання правомірною тимчасову окупацію частини території України, вчинені службовою особою, з використанням засобів масової інформації;
  • ч. 3 ст. 436-2 - заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, та заперечення тимчасової окупації частини території України, вчинені службовою особою, повторно.

В Україні повідомили про підозру голові Слідкому Росії Бастрикіну

Фото: Олександр Бастрикін, голова Слідкому Росії (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також повідомило про підозру двом керівникам окупаційної адміністрації у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

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