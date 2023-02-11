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В Украине сообщили о подозрении главе Следкока России Бастрыкину

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Суббота 11 февраля 2023 13:11
В Украине сообщили о подозрении главе Следкока России Бастрыкину Фото: в Украине сообщили о подозрении главе Следкока России Бастрыкину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе Следственного комитета России Александра Бастрыкину. Преступник способствует массовым репрессиям на временно оккупированных территориях нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе следственных действий СБУ собрала доказательную базу на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Была задокументирована его деятельность на введение оккупационного режима во временно захваченных районах юга и востока Украины.

"Чиновник выполняет задание высшего военно-политического руководства РФ по подавлению движения сопротивления в Украине. Кроме того, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию России и захват части восточных и южных областей Украины", - добавляет пресс-служба.

Согласно собранным доказательствам, Бастрыкину было сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 110 - умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти;
  • ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временную оккупацию части территории Украины, совершенные должностным лицом, с использованием средств массовой информации;
  • ч. 3 ст. 436-2 - отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и отрицание временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, повторно.

В Украине сообщили о подозрении главе Следкока России Бастрыкину

Фото: Александр Бастрыкин, глава Следственного России (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также сообщило о подозрении двум руководителям оккупационной администрации во временно оккупированной части Херсонской области.

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