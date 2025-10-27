В Україні повертають погодинні відключення світла: як дізнатися свій графік

Зранку понеділка, 27 жовтня, в Україні було запроваджено аварійні відключення світла. Однак згодом регіони почали повертати до погодинної відсутності електроенергії.
РБК-Україна розповідає, де українці можуть дізнатися свій графік.
В "Укренерго" повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України вимушено запроваджені погодинні відключення. Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах - на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема - у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Саме тому, через складну ситуацію в енергосистемі, у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Вони будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується.
Окрім цього, через несприятливі погодні умови - на ранок були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині.
Як повідомили у ДТЕК, Київ було переведено на погодинні відключення електроенергії.
Згідно з даними застосунку "Київ Цифровий", погодинні відключення у столиці почали діяти з 10:00. Зазначається, що в однієї групи світло буде відсутнє орієнтовно до 13:30.
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Погодинні відключення світла також запроваджено у Полтавській області. Там графіки будуть діяти з 15:30 по 23:59. ГПВ запровадили в обсязі 1 черг.
За командою "Укренерго" переходимо до стабілізаційних графіків відключень у Дніпропетровській області.
"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - повідомили в ДТЕК.
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 27 жовтня з 11:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам):
Дивитися графік можна на сайті обленерго.
Кіровоградській області діятиме графік погодинних відключень електрики.
Графік має такий вигляд:
Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго, та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
За даними "Сумиобленерго" з 10:00 графіки аварійних відключень в регіоні будуть скасовані, натомість діятимуть графіки погодинних відключень.
ГПВ запроваджуються в обсязі 1 черги, відповідно до команди з НЕК "Укренерго".
Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
У Харківській області також було введено графіки погодинних відключень електроенергії.
При підготовці матеріалу використані дані від "Укренерго", ДТЕК та обленерго регіонів.