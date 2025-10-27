UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

В Україні повертають погодинні відключення світла: як дізнатися свій графік

Ілюстративне фото: в Україні повертають погодинні відключення світла 27 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Зранку понеділка, 27 жовтня, в Україні було запроваджено аварійні відключення світла. Однак згодом регіони почали повертати до погодинної відсутності електроенергії.

РБК-Україна розповідає, де українці можуть дізнатися свій графік.

"Укренерго"

В "Укренерго" повідомили, що через складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України вимушено запроваджені погодинні відключення. Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах - на ранок є знеструмлені споживачі у кількох регіонах. Зокрема - у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Саме тому, через складну ситуацію в енергосистемі, у кількох регіонах України наразі вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги. Вони будуть скасовані, як тільки ситуація стабілізується.

Окрім цього, через несприятливі погодні умови - на ранок були знеструмлені 54 населені пункти на Дніпропетровщині.

Київ

Як повідомили у ДТЕК, Київ було переведено на погодинні відключення електроенергії. 

Згідно з даними застосунку "Київ Цифровий", погодинні відключення у столиці почали діяти з 10:00. Зазначається, що в однієї групи світло буде відсутнє орієнтовно до 13:30.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Полтавська область

Погодинні відключення світла також запроваджено у Полтавській області. Там графіки будуть діяти з 15:30 по 23:59. ГПВ запровадили в обсязі 1 черг.

Дніпропетровська область

За командою "Укренерго" переходимо до стабілізаційних графіків відключень у Дніпропетровській області.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - повідомили в ДТЕК.

 

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 27 жовтня з 11:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам):

  • Черга 1.1 11:00 - 13:00, 17:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
  • Черга 1.2 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
  • Черга 2.1 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
  • Черга 2.2 13:00 - 15:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
  • Черга 3.1 13:00 - 15:00, 19:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
  • Черга 3.2 13:00 - 15:00, 19:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
  • Черга 4.1 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
  • Черга 4.2 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00
  • Черга 5.1 11:00 - 13:00, 15:00 - 17:00, 19:00 - 21:00
  • Черга 5.2 11:00 - 13:00, 15:00 - 17:00, 21:00 - 23:00
  • Черга 6.1 11:00 - 13:00, 15:00 - 17:00, 21:00 - 23:00
  • Черга 6.2 11:00 - 13:00, 17:00 - 19:00, 21:00 - 23:00

Дивитися графік можна на сайті обленерго.

Кіровоградська область

Кіровоградській області діятиме графік погодинних відключень електрики.

Графік має такий вигляд:

  • Черга 1.1: 10-12
  • Черга 1.2: 10-12
  • Черга 2.1: 12-14
  • Черга 2.2: 12-14
  • Черга 3.1: 14-16
  • Черга 3.2: 14-16
  • Черга 4.1: 16-18
  • Черга 4.2: 16-18
  • Черга 5.1: 18-20
  • Черга 5.2: 18-20
  • Черга 6.1: 20-22
  • Черга 6.2: 20-22

Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго, та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Сумська область

За даними "Сумиобленерго" з 10:00 графіки аварійних відключень в регіоні будуть скасовані, натомість діятимуть графіки погодинних відключень.

ГПВ запроваджуються в обсязі 1 черги, відповідно до команди з НЕК "Укренерго".

Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Харківська область

У Харківській області також було введено графіки погодинних відключень електроенергії. 

При підготовці матеріалу використані дані від "Укренерго", ДТЕК та обленерго регіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГрафіки відключення світлаБлекаут