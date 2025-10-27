В Украине возвращают почасовые отключения света: как узнать свой график

Утром понедельника, 27 октября, в Украине были введены аварийные отключения света. Однако впоследствии регионы начали возвращать к почасовому отсутствию электроэнергии.
РБК-Украина рассказывает, где украинцы могут узнать свой график.
В "Укрэнерго" сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме - в нескольких регионах Украины вынужденно введены почасовые отключения. Вследствие российских ударов по энергообъектам - на утро обесточены потребители в нескольких регионах. В частности - в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Именно поэтому, из-за сложной ситуации в энергосистеме, в нескольких регионах Украины сейчас вынужденно введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Они будут отменены, как только ситуация стабилизируется.
Кроме этого, из-за неблагоприятных погодных условий - на утро были обесточены 54 населенных пункта на Днепропетровщине.
Как сообщили в ДТЭК, Киев был переведен на почасовые отключения электроэнергии.
Согласно данным приложения "Киев Цифровой", почасовые отключения в столице начали действовать с 10:00. Отмечается, что в одной группе свет будет отсутствовать ориентировочно до 13:30.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Почасовые отключения света также введены в Полтавской области. Там графики будут действовать с 15:30 по 23:59. ГПВ ввели в объеме 1 очереди.
По команде "Укрэнерго" переходим к стабилизационным графикам отключений в Днепропетровской области.
"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", 27 октября с 11:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди):
Смотреть график можно на сайте облэнерго.
Кировоградской области будет действовать график почасовых отключений электричества.
График имеет следующий вид:
Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
По данным "Сумыоблэнерго" с 10:00 графики аварийных отключений в регионе будут отменены, зато будут действовать графики почасовых отключений.
ГПВ вводятся в объеме 1 очереди, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго".
Узнать свою очередь/очередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или же найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
В Харьковской области также были введены графики почасовых отключений электроэнергии.
При подготовке материала использованы данные от "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго регионов.