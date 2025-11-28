В Україні повертають обов’язковий техогляд: що зміниться для автовласників

Обов’язковий техогляд для всіх авто

За словами посадовця, впровадження техогляду стане політично непростим рішенням, однак Україна має виконати цю вимогу, оскільки це є базовою нормою Європейського Союзу.

Наразі технічний контроль в Україні проходять лише комерційні вантажівки та автобуси.

"Техогляд має передбачатися для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто. У Європі це обов’язковий основоположний регламент", - зазначив Деркач.

Паралельно планують впровадити придорожній технічний контроль - коли фахівці контрольних служб зможуть зупиняти автомобілі на дорогах і повноцінно перевіряти їхній технічний стан.

Новий підхід до вживаних авто

Уряд також змінює підхід до сертифікації вживаних автомобілів, які ввозять в Україну. Нинішня система, за словами Деркача, є неефективною та часто корупційною, і не має аналогів у країнах ЄС.

Замість нинішньої сертифікації пропонують запровадити перший обов’язковий техогляд. Тобто кожен імпортований вживаний автомобіль проходитиме технічний контроль при ввезенні.

"Це ще один підхід, який крок за кроком приведе нас до обов’язкового технічного контролю для всіх автомобілів", - пояснив він.

Очікується, що відповідні законопроєкти можуть стати частиною пакету євроінтеграційних змін, які Україна впроваджує задля гармонізації норм із європейським законодавством.