ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні повертають громадський контроль над закупівлями продуктів та палива для армії

Новость на русском →
Київ, Вівторок 31 січня 2023 20:45
В Україні повертають громадський контроль над закупівлями продуктів та палива для армії Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні знову встановлять громадський контроль над закупівлями майна, продуктів харчування та паливно-мастильних матеріалів для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Facebook.

"Ми домовилися повернути громадський контроль над закупівлями речового майна, ПММ, харчування з урахуванням обмежень воєнного стану", - зазначив чиновник.

За словами Резнікова, він уже доручив проаналізувати ціноутворення, а також дав завдання розробити нові підходи, які включатимуть механізми прозорості та підзвітності.

При цьому буде введено правило звіряння всіх цін з реєстром Мінекономіки та ринковими цінами. Також на сайті Міноборони, а пізніше і на Prozorro, під час укладання контракту будуть оприлюднювати таку інформацію:

  • номер та дату укладання (для ідентифікації);
  • ціну за одиницю;
  • посилання на публічні технічні умови закупівлі.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування для українських військових за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.

Пізніше комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки провів засідання, де заслухав представників Міноборони з цього питання.

Також на скандал відреагували й у самому міністерстві. Там заявили, що вже ініціювали перевірку з приводу закупівлі продуктів для ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Олексій Резніков Збройні сили України
NEWS
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу