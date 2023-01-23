Росіяни знищили понад 500 об'єктів культурної спадщини, - Мінкульт

За його словами, він отримав цю інформацію від Міністерства культури України. 234 з цих об'єктів вже перевірені ЮНЕСКО. Також він додав, що поки що неможливо повністю оцінити масштаб шкоди від дій загарбників.

"В Чернігові, де ми працюємо, виключно завдяки роботі моїх українських приятелів, які збирали дані про знищення, було 38 об’єктів, які офіційно фігурували у списку знищених, зараз же ми подвоїли перелік у цьому списку. Нагадаю, що у Чернігові російські військові формування дислокувалися менш ніж 5 тижнів", - зазначив він.