В Україні повернули послугу сплати за порушення ПДР на ще одному ресурсі

Нагадаємо, що дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою:

Офіційного сайту МВС

Офіційного мобільного застосунку МВС - "Штрафи ПДР" для Android та IOS

Telegram-бота "Штрафи ПДР"

Офіційні сервіси дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу.

Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

В МВС також додають, що знижка 50% надається при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Як ще можна сплатити за порушення ПДР?

Нагадаємо, що нещодавно у застосунку "Дія" знову стали доступними штрафи за порушення правил дорожнього руху. Їх можна сплатити через телефон.

Іншими способами сплати за штрафи є:

через термінал поліцейського

в управлінні поліції через банківські термінали

в касі банку або на його сайті

Приват 24

Portmone

EasyPay

iPay

Герц

Gospay

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