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В Україні повернули послугу сплати за порушення ПДР на ще одному ресурсі

Ілюстративне фото: в Україні повернули послугу сплати за порушення ПДР на ще одному ресурсі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні поновили можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані комплексами автоматичної фіксації, на офіційних ресурсах МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Нагадаємо, що дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою:

  • Офіційного сайту МВС
  • Офіційного мобільного застосунку МВС - "Штрафи ПДР" для Android та IOS
  • Telegram-бота "Штрафи ПДР"

Офіційні сервіси дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу.

Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.

В МВС також додають, що знижка 50% надається при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Як ще можна сплатити за порушення ПДР?

Нагадаємо, що нещодавно у застосунку "Дія" знову стали доступними штрафи за порушення правил дорожнього руху. Їх можна сплатити через телефон.

Іншими способами сплати за штрафи є:

  • через термінал поліцейського
  • в управлінні поліції через банківські термінали
  • в касі банку або на його сайті
  • Приват 24
  • Portmone
  • EasyPay
  • iPay
  • Герц
  • Gospay

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