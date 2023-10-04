В Україні повернули послугу сплати за порушення ПДР на ще одному ресурсі
В Україні поновили можливість сплати за адміністративні порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані комплексами автоматичної фіксації, на офіційних ресурсах МВС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Нагадаємо, що дізнатися про факт фіксації порушення можливо за допомогою:
- Офіційного сайту МВС
- Офіційного мобільного застосунку МВС - "Штрафи ПДР" для Android та IOS
- Telegram-бота "Штрафи ПДР"
Офіційні сервіси дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу.
Також в застосунках є актуальна інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР.
В МВС також додають, що знижка 50% надається при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
Як ще можна сплатити за порушення ПДР?
Нагадаємо, що нещодавно у застосунку "Дія" знову стали доступними штрафи за порушення правил дорожнього руху. Їх можна сплатити через телефон.
Іншими способами сплати за штрафи є:
- через термінал поліцейського
- в управлінні поліції через банківські термінали
- в касі банку або на його сайті
- Приват 24
- Portmone
- EasyPay
- iPay
- Герц
- Gospay
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