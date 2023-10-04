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В Украине вернули услугу оплаты за нарушение ПДД на еще одном ресурсе

Среда 04 октября 2023 13:45
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В Украине вернули услугу оплаты за нарушение ПДД на еще одном ресурсе Иллюстративное фото: в Украине вернули услугу оплаты за нарушение ПДД на еще одном ресурсе (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине возобновили возможность оплаты административных нарушений правил дорожного движения, зафиксированных комплексами автоматической фиксации, на официальных ресурсах МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Напомним, что узнать о факте фиксации нарушения можно с помощью:

  • Официального сайта МВД
  • Официального мобильного приложение МВД - "Штрафы ПДД" для Android и IOS
  • Telegram-бота "Штрафы ПДД"

Официальные сервисы позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса.

Также в приложениях есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

В МВД также добавляют, что скидка 50% предоставляется при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Как еще можно оплатить за нарушение ПДР?

Напомним, что недавно в приложении "Дія" стали снова доступны штрафы за нарушение ПДД. Их можно оплатить телефоном.

Другими способами уплаты за штрафы являются:

  • через терминал полицейского
  • в управлении полиции через банковские терминалы
  • в кассе банка или на его сайте
  • Приват 24
  • Портмоне
  • EasyPay
  • iPay
  • Герц
  • Gospay

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ПДР Министерство внутренних дел Украины штрафи
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