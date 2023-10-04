В Украине вернули услугу оплаты за нарушение ПДД на еще одном ресурсе

В Украине возобновили возможность оплаты административных нарушений правил дорожного движения, зафиксированных комплексами автоматической фиксации, на официальных ресурсах МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Напомним, что узнать о факте фиксации нарушения можно с помощью:

Официального сайта МВД

Официального мобильного приложение МВД - "Штрафы ПДД" для Android и IOS

Telegram-бота "Штрафы ПДД"

Официальные сервисы позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса.

Также в приложениях есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

В МВД также добавляют, что скидка 50% предоставляется при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Как еще можно оплатить за нарушение ПДР?

Напомним, что недавно в приложении "Дія" стали снова доступны штрафы за нарушение ПДД. Их можно оплатить телефоном.

Другими способами уплаты за штрафы являются:

через терминал полицейского

в управлении полиции через банковские терминалы

в кассе банка или на его сайте

Приват 24

Портмоне

EasyPay

iPay

Герц

Gospay

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