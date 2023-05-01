В Україні повернули податки на ввезення генераторів та терміналів Starlink

З 1 травня в Україні закінчилася дія податкових пільг на ввезення генераторів та терміналів Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

Як повідомляється, з 1 травня буде нараховуватися ПДВ і ввізне мито для ввезення в країну товарів, що імпортуються підприємствами або громадянами й переміщуються (пересилаються) на митну територію України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Зокрема, йдеться про:

електрогенераторні установки та частини до них;

окремі трансформатори, їх частини, інвертори;

окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;

системи для забезпечення супутникового доступу в інтернет (Starlink).

Під оподаткування також підпадають товари, які безкоштовно надаються Енергетичною спільнотою як допомога для відновлення та ремонту інфраструктури електроенергетичних підприємств.