В Украине вернули налоги на ввоз генераторов и терминалов Starlink

С 1 мая в Украине закончилось действие налоговых льгот по ввозу генераторов и терминалов Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Как сообщается, с 1 мая будет начисляться НДС и ввозная пошлина для ввоза в страну товаров, импортируемых предприятиями или гражданами и перемещаемых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

В частности, речь идет о:

электрогенераторных установках и частей к ним;

отдельных трансформаторах, их частей, инверторов;

отдельных аккумуляторах, включая сепараторы для них;

системах для обеспечения спутникового доступа в Интернет (Starlink).

Под налогообложение также подпадают товары, бесплатно предоставляемые Энергетическим сообществом как помощь для восстановления и ремонта инфраструктуры электроэнергетических предприятий.