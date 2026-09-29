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Росія різко збільшить витрати на оборону в 2027 році: Reuters дізналося деталі

09:22 29.09.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Росія різко збільшить витрати на оборону в 2027 році: Reuters дізналося деталі Фото: армія РФ (GettyImages)
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Росія планує значно збільшити витрати на оборону у 2027 році. Згідно з урядовими документами, на ці цілі хочуть направити 17,1 трлн рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Росія готує рекордні військові витрати

Росія планує направити на оборону в 2027 році 17,1 трлн рублів, або близько 202,6 млрд доларів. Це приблизно на 27% більше від суми, яка спочатку була передбачена в бюджеті.

За даними Reuters, показник стане найвищим від початку повномасштабної війни проти України у 2022 році.

Загалом у найближчі три роки російська влада має намір витратити на оборону близько 50 трлн рублів.

При цьому точний обсяг військових видатків у 2026 році засекречений. Раніше на оборону планували виділити 12,1 трлн рублів.

Дефіцит бюджету зростає

Водночас російський уряд переглянув прогноз дефіциту бюджету на 2026 рік. Тепер він оцінюється у 3,2% ВВП проти 1,6% раніше. Загальні витрати бюджету мають збільшитися на 13,2% і досягти 48,6 трлн рублів.

Для покриття дефіциту влада має намір наростити чисті запозичення в 2026 році до 5 трлн рублів, а також використати 459 млрд рублів із Фонду національного добробуту. Прогноз нафтогазових доходів у своїй знизили з 8,9 до 7,6 трлн рублів.

Борг продовжить зростати

2027 року російський державний борг може досягти 21,7% ВВП проти 19,9% роком раніше. Обсяг запозичень планують збільшити на 43% - до 7,7 трлн рублів.

Для поповнення бюджету російська влада також готує підвищення податків у 2027 році. Зокрема, новий податок на непередбачені доходи металургійних та гірничодобувних компаній має приносити близько 200 млрд. рублів щорічно.

Нагадуємо, що у 2027 році Україна може направити на оборонний сектор до 175 млрд доларів, хоча у проекті держбюджету поки що закладено 100 млрд доларів. При цьому Мінфін уже збільшив передбачений на оборону ресурс на 518 млрд. гривень.

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